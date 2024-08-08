Золотий шанс Насібова: розклад виступу українських спортсменів 8 серпня

8 серпня, у тринадцятий день Олімпійських ігор-2024, українські спортсмени змагатимуться у 6 видах спорту.

Зокрема, Парвіз Насібов проведе фінальну сутичку у греко-римській боротьбі. За медаль, бронзову, боротиметься й Жан Беленюк. Також у фіналі з важкої атлетики візьме участь Каміла Конотоп.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад 8 серпня

11:00. Скелелазіння, жінки. Двоборство. День 2. Півфінал. Євгенія Казбекова.

11:30. Веслувальний спринт, жінки. Каное-одиночка, 200 м. Попередні запливи. Анастасія Рибачок, Людмила Лузан.

12:00. Вільна боротьба. 86 кг. 1/8 фіналу. Майлз Назім Амін (Сан-Марино) — Василь Михайлов.

12:00. Сучасне п'ятиборство, чоловіки. Фехтування. Олександр Товкай, Владислав Чекан.

12:00. Боротьба. 57 кг. 1/8 фіналу. Аліна Грушина-Акобія — Ангеліна Лисак (Польща).

12:50. Веслувальний спринт, чоловіки. Байдарка-четвірка. Півфінал. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

15:30. Сучасне п'ятиборство, жінки. Фехтування. Валерія Пермикіна.

🥇16:00. Важка атлетика, жінки. 59 кг. Фінал. Каміла Конотоп.

🥇19:15. Греко-римська боротьба. 67 кг. Фінал. Парвіз Насібов — Саїд Есмїїлі Левесі (Іран).

🥉19:30. Греко-римська боротьба. 87 кг. Матч за бронзову медаль. Жан Беленюк.

8 серпня в Парижі буде розіграно 25 комплектів медалей у 12 видах програми.

Після 12 днів Олімпіади у скарбничці збірної України 8 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. У медальному заліку Україна піднялась на 17 сходинку.