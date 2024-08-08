Україна вийшла у чоловічий фінал Олімпіади у байдарці-четвірці на дистанції 500 м
Чоловіча збірна України з веслування зуміла пробитися у фінал Олімпійських ігор-2024 у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.
Українську збірну представляли: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Ігор Трунов.
У півфіналі спортсмени з України показали результат 1:20,67. Це дозволило посісти четверте місце у своєму запливі і пройти далі.
Фінал пройде сьогодні, 8 серпня, о 14:50.
Олег Кухарик та Ігор Трунов на Олімпіаді-2024 позавчора, 6 серпня, не зуміли пройти пройти у півфінал байдарки-двійки.
За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.