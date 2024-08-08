Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Україна вийшла у чоловічий фінал Олімпіади у байдарці-четвірці на дистанції 500 м

Руслан Травкін — 8 серпня, 13:36
Україна вийшла у чоловічий фінал Олімпіади у байдарці-четвірці на дистанції 500 м

Чоловіча збірна України з веслування зуміла пробитися у фінал Олімпійських ігор-2024 у байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів.

Українську збірну представляли: Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Ігор Трунов.

У півфіналі спортсмени з України показали результат 1:20,67. Це дозволило посісти четверте місце у своєму запливі і пройти далі.


Фінал пройде сьогодні, 8 серпня, о 14:50.

Олег Кухарик та Ігор Трунов на Олімпіаді-2024 позавчора, 6 серпня, не зуміли пройти пройти у півфінал байдарки-двійки.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Веслування каное Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Олімпійські ігри-2024

Шарон ван Роувендал виграла золото Парижа-2024 у плаванні на 10 кілометрів на відкритій воді
Хижняк: Передаю вітання журналістам, які писали, що я не даю інтерв'ю
Шацьких: Судді мали дати шанс Беленюку
Лузан та Рибачок не змогли напряму вийти у півфінал у каное-одиночці, але продовжать боротьбу
Хижняк: Із досвідом, отриманим у Токіо, мені було легше боксувати в Парижі

Останні новини