Динамо – ЛНЗ: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ

У неділю, 6 вересня, київське Динамо прийматиме черкаський ЛНЗ у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві. Початок матчу – о 13:00.

Дивіться онлайн-трансляцію з клубного ютуб-каналу Динамо на "Чемпіоні". Також гру можна переглянути на телеканалах UPL.TV та "2+2".

Після трьох зіграних матчів Динамо має у своєму активі 6 очок і посідає шосте місце в УПЛ. У попередньому турі "біло-сині" зазнали розгромної поразки від Буковини (0:3).

Черкаський ЛНЗ після чотирьох поєдинків набрав 4 очки та розташовується на 11-й позиції в турнірній таблиці.

Минулого сезону кияни фінішували четвертими в УПЛ, тоді як ЛНЗ уперше у своїй історії здобув срібні медалі чемпіонату України.