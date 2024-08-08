Китай здобув золото у чоловічих каное-двійках

Сьогодні, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 було розіграно комплект медалей у каное-двійках на дистанції 500 метрів серед чоловіків.

Олімпійськими чемпіонами у цій дисципліні стали Лю Хао та Чжі Бовен із Китаю. Срібні медалі здобули італійці Габріело Касадеї та Карло Таччіні, а замкнули трійку призерів іспанці Хуан Морено та Дієго Домінгес. Зазначимо, що раніше китайська пара під час кваліфікації у півфінал цієї дисципліни встановила олімпійський рекорд, здолавши дистанцію за 1:37.40 хвилини.

1. 🥇 Китай — 1:39,48

2. 🥈 Італія — 1:41,08

3. 🥉 Іспанія — 1:41,18

Нагадаємо, у цій дисципліні серед жінок Україну представляють Людмила Лузан та Анастасія Рибачок, які напряму пройшли до півфіналу, де позмагаються вже завтра, 9 серпня.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.