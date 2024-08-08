Ексукраїнець Новіков став олімпійським чемпіоном у вазі Беленюка

Колишній український борець, який представляє Болгарію, Семен Новіков здобув золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі.

У фіналі 26-річний Новіков впевнено переміг 22-річного представника Ірану Аліреза Мохмадіпіані – 7:0.

Раніше у цій ваговій категорії українець Жан Беленюк виграв поєдинок за бронзу, де він переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1). Після чого оголосив про завершення професійної кар'єри.

Зазначимо, що Семен Новіков раніше виступав за Україну й змінив громадянство через конфлікт саме з Беленюком. Новіков мав поїхати на Ігри у Токіо-2020, однак федерація тоді зробила вибір на користь Беленюка.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.