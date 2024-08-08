Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Ексукраїнець Новіков став олімпійським чемпіоном у вазі Беленюка

Олександр Булава — 8 серпня, 21:41
Ексукраїнець Новіков став олімпійським чемпіоном у вазі Беленюка

Колишній український борець, який представляє Болгарію, Семен Новіков здобув золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі.

У фіналі 26-річний Новіков впевнено переміг 22-річного представника Ірану Аліреза Мохмадіпіані – 7:0.

Раніше у цій ваговій категорії українець Жан Беленюк виграв поєдинок за бронзу, де він переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1). Після чого оголосив про завершення професійної кар'єри.

Зазначимо, що Семен Новіков раніше виступав за Україну й змінив громадянство через конфлікт саме з Беленюком. Новіков мав поїхати на Ігри у Токіо-2020, однак федерація тоді зробила вибір на користь Беленюка.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.

греко-римська боротьба Семен Новіков Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Семен Новіков

Вихід з тіні. Хто такий Новіков, і чому програш Беленюка у півфіналі позбавив Олімпіаду ще однієї епічної битви
Паризькі нотатки: чому в Болгарії вболівають проти Беленюка та до чого тут Новіков
Колишній українець Новіков гарантував мінімум срібло Олімпіади для Болгарії
До Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії
Новіков став громадянином Болгарії

Останні новини