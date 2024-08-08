Збірна Марокко вперше в історії виграла бронзу Олімпіади

Завершився матч за третє місце футбольного турніру серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

Збірна Марокко перемогла команду Єгипту з рахунком 6:0 та вперше у своїй історії завоювала медалі футбольного турніру Олімпіади. Вперше вони взяли участь на ОІ у 1964 році.

Олімпійські ігри 2024, футбол

Матч за третє місце, 8 серпня

Єгипет — Марокко 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Еззальзулі, 0:2 - 26 Рахімі, 0:3 - 51 Ель-Ханнус, 0:4 - 64 Рахімі, 0:5 - 74, Накаш, 0:6 - 87 Хакімі

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.