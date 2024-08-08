Рокова секунда: Україна зупинилася за крок від медалі у фіналі байдарки-четвірки

Український екіпаж посів 4 місце у фіналі чоловічих змагань з веслування у байдарках-четвірках на Олімпійських іграх-2024.

Першу половину дистанції українці завершили на передостанньому місці, але на фініші суттєво додали та до останнього претендували на бронзу. Втім, нашим веслувальникам не вдалося здобути медаль у запеклій боротьбі з іспанцями.

Україну представили Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Трунов. Зазначимо, що для нашої збірної це був перший в історії фінал у цій дисципліні.

Чемпіонами стали німці, які випередили австралійський екіпаж на якихось 4 сотих секунди.

Фінал Олімпійських ігор-2024 з веслування у байдарках-четвірках

1. 🥇 Німеччина — 1:19.80

2. 🥈 Австралія — 1:19.84

3. 🥉 Іспанія — 1:20.05

4. Україна — 1:21.01