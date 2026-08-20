Поділля – Вікторія, Ребел – Агробізнес: онлайн-трансляції матчів 1/32 фіналу Кубку України

У п'ятницю, 21 серпня, відбудуться 5 матчів у рамках 1/32 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Дивіться прямі трансляції поєдинків на сайті "Чемпіон".

12:00 | Брацлав (Вінницька область) – Олександрія (Кіровоградська область)

12:00 | Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)

12:00 | Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка)

14:00 | Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)

14:00 | Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)

Зазначимо, що саме на стадії 1/32 фіналу боротьбу в Кубку України розпочнуть 12 із 16 представників УПЛ. Чинний володар трофея, Динамо, чемпіон України (Шахтар), віцечемпіон (ЛНЗ) та бронзовий призер (Полісся) вступлять у боротьбу лише з 1/16 фіналу.

Більша частина матчів 1/32 фіналу відбудеться у суботу, 22 серпня, та неділю, 23 серпня.