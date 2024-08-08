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Новозеландка Ендрюс виграла золото в кейріні

Олександр Булава — 8 серпня, 21:28
Новозеландка Ендрюс виграла золото в кейріні

Сьогодні, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 було розіграно комплект медалей у велотреку в дисципліні кейрін.

Перемогу у фіналі здобула представниця Нової Зеландії Еллесс Ендрюс. Срібло виборола Хетті ван де Ваув із Нідерландів, яка перед фінішем обійшла Емму Фінукейн із Великої Британії.

1. 🥇 Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) — +0.062

2. 🥈 Хетті ван де Ваув (Нідерланди) — +0.092

3. 🥉 Емма Фінукейн (Велика Британія)+0.181

Напередодні Велика Британія зі світовим рекордом виграла золото з велотреку в командному спринті серед жінок.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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