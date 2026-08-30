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Магучіх та Левченко на престижних змаганнях у Гайльбронні: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 30 серпня 2026, 15:52
Магучіх та Левченко на престижних змаганнях у Гайльбронні: онлайн-трансляція

У неділю, 30 серпня, в німецькому Гайльбронні відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок у межах Срібного континентального туру.

Україну представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Змагання розпочнуться о 15:25 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію від Суспільного у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, 27 серпня одразу три українки виступили на етапі Діамантової ліги в Цюриху. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко кваліфікувалися до фіналу, натомість Юлії Левченко не вдалося потрапити до топ-6 за підсумками сезону.

LIVE трансляція Юлія Левченко Ярослава Магучіх Пряма трансляція

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