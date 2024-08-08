Конотоп отримала травму на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Каміла Конотоп отримала травму під час змагання у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на Олімпійських іграх 2024.

Під час виконання першої спроби у ривку на 106 кг українка зазнала пошкодження, та схопилась за задню поверхню стегна, другу спробу вона також не змогла виконати, і вирішила не випробовувати себе у третій.

Наразі не відомо, чи буде Каміла продовжувати змагання. Зазначимо, що медаль у цій дисципліні отримують три лідерки за сумою двох частин — ривок та поштовх. Після першої частини змагання Конотоп йде четвертою у списку. Раніше українка встановила олімпійський рекорд, який протримався менш ніж три хвилини.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.