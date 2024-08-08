Лузан та Рибачок не змогли напряму вийти у півфінал у каное-одиночці, але продовжать боротьбу
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок не пройшли у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.
У своїх кваліфікаційних заїздах обидві українки фінішували четвертими. Рибачок подолала 200 метрів за 47.04 секунди, а Лузан на аналогічній дистанції показала час 48.42 секунди.
Втім, Анастасія та Людмила не вилетіли з Олімпійських ігор. Вони продовжать боротьбу у чвертьфіналі. Заїзди цієї стадії розпочнуться о 13:40 за київським часом.
Про результати наших веслувальниць та інших українських спортсменів можна буде дізнатися в текстовому онлайні Чемпіона.
Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Ігор Наєв розповів, що Міжнародна федерація каное заборонила Рибачок виступати в човні з надписом "I am Ukrainian".