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Лузан та Рибачок не змогли напряму вийти у півфінал у каное-одиночці, але продовжать боротьбу

Ігор Чернявський — 8 серпня, 12:15
Лузан та Рибачок не змогли напряму вийти у півфінал у каное-одиночці, але продовжать боротьбу

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок не пройшли у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

У своїх кваліфікаційних заїздах обидві українки фінішували четвертими. Рибачок подолала 200 метрів за 47.04 секунди, а Лузан на аналогічній дистанції показала час 48.42 секунди.

Втім, Анастасія та Людмила не вилетіли з Олімпійських ігор. Вони продовжать боротьбу у чвертьфіналі. Заїзди цієї стадії розпочнуться о 13:40 за київським часом.

Про результати наших веслувальниць та інших українських спортсменів можна буде дізнатися в текстовому онлайні Чемпіона.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Ігор Наєв розповів, що Міжнародна федерація каное заборонила Рибачок виступати в човні з надписом "I am Ukrainian".


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Людмила Лузан

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