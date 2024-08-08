Визначилися призери Олімпійських ігор-2024 у вітрильному спорті
Італійський та австрійський змішані екіпажі тріумфували в олімпійських змаганнях з вітрильного спорту.
Італійці Руджеро Тіта і Катерина Банті перемогли в багатокорпуснику, а австрійці здобули золото у швербтоті.
Призери Олімпійських ігор-2024 з багатокопурсника
1. 🥇 Італія
2. 🥈 Аргентина
3. 🥉 Нова Зеландія
Призери Олімпійських ігор-2024 зі швертботу
1. 🥇 Австрія
2. 🥈 Японія
3. 🥉 Швеція
Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.