Визначилися призери Олімпійських ігор-2024 у вітрильному спорті

Італійський та австрійський змішані екіпажі тріумфували в олімпійських змаганнях з вітрильного спорту.

Італійці Руджеро Тіта і Катерина Банті перемогли в багатокорпуснику, а австрійці здобули золото у швербтоті.

Призери Олімпійських ігор-2024 з багатокопурсника

1. 🥇 Італія

2. 🥈 Аргентина

3. 🥉 Нова Зеландія

Призери Олімпійських ігор-2024 зі швертботу

1. 🥇 Австрія

2. 🥈 Японія

3. 🥉 Швеція

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.