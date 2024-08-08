Конотоп не змогла принести Україні медаль через травму

Українська спортсменка Каміла Конотоп закінчила виступи у важкій атлетиці серед жінок до 59 кг на Олімпійських іграх 2024.

Медаль у цій дисципліні отримують три лідерки за сумою двох частин — ривок та поштовх. Українка впевнено взяла вагу 104 кг у ривку, та встановила олімпійський рекорд, який протримався декілька хвилин, але під час виконання першої спроби на 106 кг Каміла зазнала пошкодження, що поставило під сумнів її подальший виступ на Олімпіаді, адже другу спробу вона також не змогла виконати, і вирішила не випробовувати себе у третій.

У другій частині змагання, поштовху, Конотоп підняла 123 кг, але біль нагадав про себе під час спроби взяти 129 та 132 кг. У підсумку, українська спортсменка посіла 7 місце у загальному заліку із сумою 227 кг.

Золото з олімпійським рекордом здобула китаянка Лу Шіфанг, срібло забрала представниця Канади Шарон Муд, а бронзову медаль отримала важкоатлетка з Китайського Тайбею Го Хсінчан.

1. 🥇 Лу Шіфанг (Китай) — 241 кг;

2. 🥈 Шарон Муд (Канада) — 236 кг;

3. 🥉 Го Хсінчан (Китайський Тайбей) — 235 кг;

...

7. Каміла Конотоп (Україна) — 220 кг.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.