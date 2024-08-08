Американець Вотсон встановив світовий рекорд на Іграх-2024, однак здобув лише бронзу
Сьогодні, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 було розіграно комплект медалей у скелелазінні на швидкість серед чоловіків.
Олімпійським чемпіоном став представник Індонезії Леонардо Веддрік, який приніс своїй країні першу золоту медаль на Іграх у Парижі. У боротьбі за золото йому поступився китаєць Ву Пенг, який задовольнився сріблом.
У поєдинку за бронзову нагороду американець Сем Вотсон встановив новий світовий рекорд, подолавши дистанцію за 4,74 секунди. Зазначимо, що автором попереднього рекорду є сам Вотсон. Через поразку в півфіналі, він не зміг піднятися вище третього ступеня п'єдесталу.
1. 🥇 Леонардо Веддрік (Індонезія)
2. 🥈 Ву Пенг (Китай)
3. 🥉 Сем Вотсон (США)
Нагадаємо, Україну у цій дисципліні представляв Ярослав Ткач, який не зміг дістатися чвертьфіналу у протистоянні з легендарним французом.
За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.