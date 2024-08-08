Лайлз програв двохсотметрівку Тібого, який завоював перше золото для Ботсвани в історії

Представник Ботсвани легкоатлет Леціле Тебого здобув золоту медаль в бігу на 200 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Він подолав дистанцію за 19.46 секунд. Срібну нагороду отримав американець Кеннет Беднарек. Трійку призерів замкнув теж представник США Ноа Лайлс.

1. 🥇 Леціле Тебого (Ботсвана) — 19.46;

2. 🥈 Кеннет Беднарек (США) — 19.62;

3. 🥉 Ноа Лайлс (США) — 19.70.

Зазначимо, що це перша золота медаль для Ботсвани в історії Олімпійських ігор. До цього у них було лише 1 срібло в Лондоні-2012. Його здобув Найджел Амос в бігу на 800 метрів.

Читайте також : Фото У гонитві за “Блискавкою”. Як Ноа Лайлз перевернув спринтерський світ і замахнувся на рекорди Усейна Болта

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.