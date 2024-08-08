Беленюк здобув бронзу в греко-римській боротьбі

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк провів поєдинок за бронзу на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

33-річний українець, у ваговій категорії до 87 кілограмів, здобув перемогу над поляком Аркадіушом Кулиничем (3:1).

Борці на старті зустрічі заробили по балу за пасивність суперника. А у другій половині сутички Жану зарахували 2 бали за перекат, які у підсумку принесли йому перемогу.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 33-річний українець здобув впевнені перемоги над китайцем Цянь Хайтао та казахстанцем Нурсултаном Турсиновим, а півфіналі поступився 22-річному представнику Ірану Алірезу Мохмадіпіані.

Додамо, що Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016. Тепере в його активі є бронза Парижа-2024.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.