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Грушина та Михайлов завершили виступи на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 8 серпня, 21:55
Грушина та Михайлов завершили виступи на Олімпіаді-2024

Українські спортсмени з вільної боротьби Аліна Грушина та Василь Михайлов завершили свої виступи на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Грушина не зможе продовжити боротьбу, та вийти у втішні сутички за бронзову медаль, адже її суперниця в 1/4 фіналу Гелен Маруліс програла свій півфінальний поєдинок проти японки Сакурай Цугумі. Нагадаємо, в 1/8 Грушина-Акобія здійснила неймовірний камбек проти колишньої українки, яка представляє Польщу.

Аналогічна ситуація з Михайловим, в 1/8 фіналу він зазнав поразки від Майлса Назема Аміна з Сан-Марино, та мав можливість вийти у втішні сутички, якби санмаринець пройшов у фінал, але той програв іранцю Хасану Яждані.

Зазначимо, що для Аліни це перша Олімпіада у кар'єрі, а Василь виступав на Іграх-2020 у Токіо (пройшли у 2021 через пандемію коронавірісу), тож це його другі змагання на Олімпіаді.

За головними подіями 13-го дня Олімпійських ігор 2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.

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Олімпіада-2024

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