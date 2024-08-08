Нова Зеландія здобула перше в історії золото в жіночій байдарці-четвірці

Сьогодні, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 було розіграно комплект медалей у байдарці-четвірці на 500 метрів серед жінок.

Золото виграли представниці Нової Зеландії Ліза Керрінґтон, Алісія Госкін, Олівія Бретт та Тара Вон, які на 0,42 секунди випередили німкень.

Зазначимо, що для Нової Зеландії це перша в історії золота медаль у жіночій байдарці-четвірці на Олімпіадах. На останніх трьох Іграх чемпіонками ставали угорки, які цього разу задовольнилися лише бронзовими нагородами.

1. 🥇 Нова Зеландія — 1:32,20

2. 🥈 Німеччина — 1:32,62

3. 🥉 Угорщина — 1:32,93

Нагадаємо, у цій дисципліні серед чоловіків Україну представляла команда з Олегом Кухариком, Дмитром Даниленком, Іваном Семикіним та Ігорем Труновим. Український екіпаж посів 4 місце у фіналі, поступившись бронзовим призерам лише на одну секунду.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.