Україна – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу жіночого Суперфіналу Євроліги

У середу, 9 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу проведе матч проти Швейцарії в межах Суперфіналу Євроліги 2026.

Поєдинок відбудеться в італійському Віареджо. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію від Української асоціації футболу у прямому етері на "Чемпіоні".

Для української команди це буде перший матч на турнірі. Загалом у жіночому Суперфіналі беруть участь шість збірних (дві групи-тріо), по дві найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу.

Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе 10 вересня проти Португалії.