Україна – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу жіночого Суперфіналу Євроліги
УАФ
У середу, 9 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу проведе матч проти Швейцарії в межах Суперфіналу Євроліги 2026.
Поєдинок відбудеться в італійському Віареджо. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.
Дивіться онлайн-трансляцію від Української асоціації футболу у прямому етері на "Чемпіоні".
Для української команди це буде перший матч на турнірі. Загалом у жіночому Суперфіналі беруть участь шість збірних (дві групи-тріо), по дві найкращі команди кожної групи вийдуть до півфіналу.
Нагадаємо, наступний матч збірна України проведе 10 вересня проти Португалії.