Українка Конотоп встановила олімпійський рекорд, який протримався менше трьох хвилин

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп встановила новий олімпійський рекорд на Іграх-2024 у Парижі.

23-річна харків’янка виконала успішну спробу на 104 кілограми у ривку. Проте вже менш ніж через три хвилини її конкурентка перевершила досягнення Каміли.

Після того Конотоп здійснила дві невдалі спроби на 106 кг та зазнала травми. Наразі невідомо, чи зможе вона продовжити змагання в поштовху. Після першого виду важкої атлетики представниця України посідає четверте місце.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.