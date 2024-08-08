Лузан та Рибачок виграли свої заїзди у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024

Українські веслувальниці Анастасія Рибачок та Людмила Лузан здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.

Півфінали одиночного розряду за участю Анастасії та Лузан відбудуться в суботу, 10 серпня. Окрім того, 9 серпня на них очікує півфінал у каное-двійці.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Ігор Наєв розповів, що Міжнародна федерація каное заборонила Рибачок виступати в човні з надписом "I am Ukrainian".