Медальні поєдинки Насібова та Беленюка: онлайн-трансляція
Getty Images
У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 будуть розіграні медалі в греко-римській боротьбі. За нагороди будуть змагатися українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов.
У вазі до 67 кг за золоту медаль побореться Насібов, а у категорії до 87 кг Беленюк змагатиметься за бронзову нагороду.
Змагання розпочнуться о 19:15 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.
Також наш сайт проводить текстову трансляцію 13-го змагального дня Олімпійських ігор 2024.