Медальні поєдинки Насібова та Беленюка: онлайн-трансляція

У четвер, 8 серпня, на Олімпійських іграх 2024 будуть розіграні медалі в греко-римській боротьбі. За нагороди будуть змагатися українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов.

У вазі до 67 кг за золоту медаль побореться Насібов, а у категорії до 87 кг Беленюк змагатиметься за бронзову нагороду.

Змагання розпочнуться о 19:15 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт та медіаплатформі MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція буде доступна на Чемпіоні.

Також наш сайт проводить текстову трансляцію 13-го змагального дня Олімпійських ігор 2024.