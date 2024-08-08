Грушина поступилася американці у чвертьфіналі Олімпіади

Українка Аліна Грушина-Акобія зазнала поразки від американки Гелен Маруліс у 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби.

Сутичка завершилася з рахунком 4:7. Зазначимо, що 24-річній уродженці Глобино протистояла дуже досвідчена та титулована борчиня — у Ріо-2016 Маруліс стала олімпійською чемпінкою, а в Токіо-2021 здобула бронзу.

Якщо Гелен переможе у півфіналі, то Аліна візьме участь у втішних сутичках за бронзову медаль. Нагадаємо, в 1/8 Грушина-Акобія здійснила неймовірний камбек проти колишньої українки, яка представляє Польщу.

За головними подіями 13-го дня Олімпійських ігор-2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.