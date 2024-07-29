Париж-2024. День 3. Текстовая трансляция
29 июля, в третий соревновательный день Олимпийских игр 2024 года, будет разыграно 18 комплектов медалей в 10 видах спорта.
При этом украинские атлеты во второй день будут бороться за медали в 6 видах программы: фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.
Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию второго соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.
10 часов. 🏅Украинские атлеты в третий день будут бороться за медали за медали в 6 видах программы: фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.
Отметим, что бейтинговый оператор Фавбет дает коэффициент 13 на победу Дарьи Билодид на Олимпиаде в Париже. Медаль любого сорта от украинской дзюдоистки оценивается в 1,64. Также Фавбет высоко оценивает шансы завоевать награду на Играх-2024 для Ольги Харлан:
- Победа Харлан на ОИ-2024 — 4,00;
- Медаль Харлан на ОИ-2024 — 1,40;
- Завершение ОИ-2024 без медали — 2,75.
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