Париж-2024. День 3. Текстовая трансляция

29 июля, в третий соревновательный день Олимпийских игр 2024 года, будет разыграно 18 комплектов медалей в 10 видах спорта.

При этом украинские атлеты во второй день будут бороться за медали в 6 видах программы: фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.

Чемпион проведет для вас текстовую трансляцию второго соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.

' 10:45. 🔫 Украинская пара Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Украинцы продемонстрировали 13-й результат в отборочных соревнованиях, в финал вышли лучшие 4 команды. . 🔫 Украинская пара Елена Костевич и Виктор Банькин не сумели преодолеть квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в миксте. Украинцы продемонстрировали 13-й результат в отборочных соревнованиях, в финал вышли лучшие 4 команды. ' 10:12. 🤺 Украинская саблистка Елена Кравацкая с победы стартовала против алжирской фехтовальщицы Саусен Будиаф. В следующем раунде украинка сразится с двукратной чемпионкой мира в индивидуальной сабле Эмурой Мисаки из Японии. . 🤺 Украинская саблистка Елена Кравацкая с победы стартовала против алжирской фехтовальщицы Саусен Будиаф. В следующем раунде украинка сразится с двукратной чемпионкой мира в индивидуальной сабле Эмурой Мисаки из Японии. ' 10 часов. 🏅Украинские атлеты в третий день будут бороться за медали за медали в 6 видах программы: фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.

Отметим, что бейтинговый оператор Фавбет дает коэффициент 13 на победу Дарьи Билодид на Олимпиаде в Париже. Медаль любого сорта от украинской дзюдоистки оценивается в 1,64. Также Фавбет высоко оценивает шансы завоевать награду на Играх-2024 для Ольги Харлан:

Победа Харлан на ОИ-2024 — 4,00;

Медаль Харлан на ОИ-2024 — 1,40;

Завершение ОИ-2024 без медали — 2,75.