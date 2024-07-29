17-річна канадська плавчиня здобула золото на Олімпіаді-2024

Канадська плавчиня Саммер Макінтош завоювала золото в фіналі запливу на 400 метрів комплексом на Олімпіаді-2024.

17-річна спортсменка проплила дистанцію за 4:27,71. Друге та третє місце розділили американські плавчині Кеті Граймс (4:33,40) та Емма Веянт (4:34,93).

1. 🥇 Саммер Макінтош (Канада) — 4:27,71

2. 🥈 Кеті Граймс (США) — 4:33,40

3. 🥉 Емма Веянт (США) — 4:34,93

17-річна Макінтош стала першою представницею Канади, яка завоювала золото на цій дистанції. Зазначимо, що Саммер володіє світовим рекордом на цій дистанції, який вона встановила напередодні ОІ-2024 — 4:24,38.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Нагадаємо, раніше український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.