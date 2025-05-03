Королева из Днепра: история Ярославы Магучих от первого прыжка до олимпийского золота и мирового рекорда

Худощавая девочка с озорными серо-голубыми глазами в 7 лет за компанию с сестрой впервые пришла в спортивную школу олимпийского резерва № 3, что на левом берегу Днепра. В ней бурлила энергия. Она попробовала бегать, и ей понравилось. Имя девочки, как вы наверняка догадались, – Ярослава Магучих.

Начало

Первые соревнования девушки были не в секторе для прыжков. А на беговой дорожке дистанции 60 метров, где она сразу же получила медаль. Неудивительно, что долгое время главной звездой легкой атлетики для Ярославы был легендарный спринтер из Ямайки Усэйн Болт. Она даже имела его фото на заставке телефона.

8-летняя Ярослава Магучих делает свои первые шаги в легкой атлетике Из личного архива Ярославы Магучих

Дебютные же старты по прыжкам в высоту были неудачными для Ярославы. Едва смогла перепрыгнуть планку 140 см.

В одиннадцать Магучих хотела уйти из спорта, чтобы заниматься вокалом и музыкой. Но ситуацию спасла ее тренер Татьяна Степанова. Она смогла снова влюбить переменчивого подростка в легкую атлетику.

"Даже не знаю, что бы было, если бы мы тогда не встретились. Вместо бегать барьеры я все же решила прыгать. Мне понравилась атмосфера в секторе. А еще полет. Я даже сейчас время от времени представляю себя птичкой, лечу над планкой где-то в небе", – вспоминала Рося.

Татьяна Степанова в СДЮШОР №3 в Днепре Скрин с YouTube

Кроме пения, Ярослава любила еще и рисование. В подростковом возрасте она увлеклась абстракцией, участвовала в конкурсах. Планирует когда-то вернуться к этому делу, а сейчас рисует для самоуспокоения.

Что ж, возможно, мир вместо рекордсменки и олимпийской чемпионки мог получить гениальную барабанщицу, вокалистку или художницу. И в одной из альтернативных реальностей Ярослава Магучих сейчас собирает стадионы и имеет сотни тысяч фанов по другому поводу. Но нам посчастливилось видеть ее "Королевой Высоты".

Путь к первым победам

В 2017-м Ярослава громко заявила о себе на международной арене. В 15 лет победила на юношеском чемпионате мира с результатом 1,92 м. Именно тогда она начала воспринимать спорт по-настоящему, ведь это был уровень мастера спорта международного класса.

Уже через год Магучих выиграла юниорский чемпионат Европы и юношескую Олимпиаду.

После этого начала соревноваться на взрослом уровне. В 2019-м на этапе Бриллиантовой Лиги в Дохе Ярослава стала самой молодой победительницей в истории. Позже, на соревнованиях в Юджине, еще один возрастной рекорд – самая юная прыгунья, которой покорилась высота более двух метров.

"Я думала, что Ярослава слишком молодая для взрослых международных соревнований. Но когда она выиграла Бриллиантовую лигу в Дохе, я увидела в секторе взрослую спортсменку. Она была настолько сосредоточенной", – вспоминает Татьяна Степанова.

Олимпиада в Токио – первая проверка на прочность

После пандемии Ярослава продолжила соревноваться с еще большей настойчивостью.

В 2021-м выиграла молодежный чемпионат Европы и континентальное первенство в помещении. Стала вице-чемпионкой финала Бриллиантовой лиги. И это всего в 19 лет.

Впереди же было самое главное событие – дебютная Олимпиада. В Токио прыгунья получила бронзовую медаль, преодолев высоту 2 метра. На радостях она обнялась и сделала фото с победительницей Олимпийских игр, россиянкой Марией Ласицкене. Их совместная фотография стала более обсуждаемой, чем олимпийская медаль Магучих. Ведь во время войны с Россией, младший сержант ВСУ Ярослава обнимает капитана вооруженных сил РФ.

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене на ОИ в Токио, 2021 год Getty Images

Этот случай стал испытанием и проверкой на прочность характера для юной спортсменки. Она сделала выводы, выдержала волну хейта, переосмыслила свои ценности, кумиров и моральные ориентиры.

"Я стала психологически более устойчивой. Очень помогла поддержка тренеров и семьи. Это был сложнейший период для меня. И даже мой тренер говорила, что поймет, если захочу бросить спорт, потому что уже есть бронзовая награда Олимпийских игр".

Ярослава осталась и в спорте, и в своей стране. Хотя получала предложения сменить гражданство. Своим местом силы она считает родной Днепр и любимый парк имени Тараса Шевченко. Из десятков посещенных городов – свой считает лучшим в мире.

Парк имени Шевченко в Днепре - место силы Ярославы Магучих Из личного архива Ярославы Магучих

Путь к мировому рекорду и Олимпийскому золоту

Утром 24 февраля 2022-го Ярослава вместе с парнем Назаром Степановым проснулись в Днепре от взрывов и свиста ракет. Тогда было совсем не до соревнований. Но родители и команда убедили спортсменку поехать на чемпионат мира в Сербию.

"Это был шанс говорить, кричать о войне. Тогда в Белграде, наверное, был первый раз, когда я настолько сильно мечтала и хотела завоевать именно золото, а не любую другую награду. Для того, чтобы потом пообщаться с медиа об Украине".

За время полномасштабной войны Ярослава Магучих стала мощным голосом Украины в мире. На каждом своем старте спортсменка говорит о ракетных обстрелах украинских городов и в частности, Днепра, где живут ее родители. Благодаря своим победам прыгунья всегда в центре внимания медиа.

Добыв "золото" чемпионате мира в Будапеште, Ярослава на весь мир прокричала: "Слава Украине!"

"И там еще моя тренер крикнула " Слава ВСУ " . Это все вошло в эфир и в России, и я очень рада этому, пусть слышат", – признается украинка.

С 2022-го на счету украинки золотые медали чемпионата мира в Белграде и Будапеште, победы на чемпионатах Европы в Мюнхене, Стамбуле и Риме, а также чемпионство на Европейских играх в Польше. Не забывайте о трех подряд победах в финалах Бриллиантовой лиги.

Именно во время одного из этапов этих коммерческих соревнований, 7 июля 2024-го в Париже Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд. Перепрыгнула планку 2 метра и 10 сантиметров. 37 лет никто не мог превзойти 2,09 м Стефки Костадиновой. 37! А Ярославе удалось с первой же попытки.

Исторический момент - Ярослава Магучих побила мировой рекорд Getty Images

"Сегодня будет что-то особенное. Такое было ощущение утром, когда я делала макияж и прическу. Перед прыжком на 210 сантиметров, я думала, какой же это праздник будет в Украине, если сейчас все удастся. Так и произошло", – сказала Магучих после рекорда.

Через месяц после мирового рекорда Ярослава вернулась в Париж воплотить еще одну мечту – золото Олимпийских игр. В сектор Магучих вышла мировой рекордсменкой, номером один в рейтинге.

"Наконец-то!" – была ее первая мысль, когда получила золото Олимпиады.

Ярослава Магучих - Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Getty Images

" Для меня сейчас такая мотивация: надо выигрывать, чтобы напоминать всему миру о войне. Это моя миссия как посла Украины".

Владелица черного кота суеверий не имеет, но...

Мелких, но важных ритуалов у Ярославы Магучих есть несколько. И это не просто прихоти, а важные моменты, которые вместе с постоянной работой на тренировках дают заоблачный результат, к которому, уже кажется, все слишком привыкли.

Когда же Ярослава добывает не золото, то сталкивается с критикой и разочарованием некоторых болельщиков. Так было, во время чемпионатов мира 2024 и 2025, когда прыгунья получила серебро и бронзу. Сама же Ярослава на такие результаты реагирует спокойно.

"Я просто не поняла, когда для нас серебро стало не медалью. Иногда, эмоционально ты не можешь справиться со всем, что происходит в жизни – немножечко ломаешься".

С детства Ярослава не любит просыпаться утром. Поэтому сейчас, когда сама планирует свой график – ее тренировки начинаются в 10:30. Во время них она не любит слушать музыку, ведь это отвлекает от процесса, а чемпионка каждое действие хочет делать вдумчиво.

Ярослава Магучих во время ЧМ-2022 в помещении в Белграде Getty Images

Обычный предсоревновательный день Магучих начинает с завтрака, хотя завтракать не любит. Потом идет гулять по городу, отдыхает, слушает музыку или читает книгу (любит именно печатные). За час до выезда на стадион делает прическу – любимые косички, и рисует сине-желтые стрелки на веках.

"На коммерческих соревнованиях нельзя выступать в украинской форме. Тогда я придумала рисовать стрелки, которые сразу дали вау-эффект: люди, которые проходили мимо, спрашивали: " Вы из Украины? Мы с вами! "

Перед выходом Ярослава с тренером Татьяной Степановой десять минут сидят молча в полной тишине. И уже потом едут на стадион.

Ярослава Магучих и Татьяна Степанова, Париж, 2024 год Getty Images

В секторе Магучих всегда в компании каремата и зеленого спального мешка. Он стал звездой после Олимпиады в Париже. Как и Ярослава, которая получила новое прозвище "спящая красавица".

"Конечно, во время соревнований я не сплю. Закрываю глаза, чтобы восстановиться, подумать о новом прыжке, иногда наблюдаю за облаками, считаю и дышу. А коврик со мной в секторе еще с 2018-го, потому что это удобно".

Спальный мешок появился после Олимпиады в Токио. Помогает с терморегуляцией. Под обычным одеялом я перегревалась, потом, наоборот, становилось холодно. Советую и другим прыгуньям иметь каремат и одеяло, потому что так действительно комфортнее в любую погоду.

Читайте также : Фото Пояснюємо Почему Магучих между прыжками лежала в спальном мешке

Во время соревнований днепрянка всегда смотрит на тренера, прежде чем прыгать. Этот зрительный контакт придает ей уверенности.

"Ярослава может смотреть на меня и без слов знать, что надо сделать сейчас. За 8 лет мы понимаем друг друга взглядом", – подтверждает Степанова.

Довольно простая " лавстори "

Ярослава Магучих помолвлена с сыном своего тренера, бегуном-барьеристом Назаром Степановым. Они начали встречаться в конце 2019-го. А в прошлом году парень сделал Ярославе предложение.

"Мы сначала тренировались в одной группе, я видел ее каждый день, влюбился. Когда мне исполнилось 16, начал звать ее на свидания. У нас "лавстори" довольно простая", – рассказывает Назар.

"Назар – моя родная душа, которая всегда поддерживает. Ему не надо прилагать усилий, чтобы меня понять. Очень рада, что мы нашли друг друга и сейчас живем вместе. Надеюсь, когда война закончится, нам удастся организовать свадьбу. Хочу, чтобы она была в Днепре, пригласить семью, друзей", – с нежностью говорит Ярослава.

Новый олимпийский цикл

Ярослава начала постолимпийский сезон с двух золотых медалей во время международных соревнований в Италии и этапа Континентального тура в помещении в Банской Быстрице.

В марте Магучих защитила титул чемпионки Европы в помещении, добыв третье подряд золото. А уже через две недели на зимнем чемпионате мира в Китае Ярослава стала бронзовым призером. Второй раз подряд прыгунья осталась без золота мирового чемпионата в помещении.

"Я травмировалась на чемпионате Европы. Мне нужно еще поработать с голеностопом, поскольку он нестабилен. В одном прыжке я хорошо разбегаюсь, а в другом – не бегу".

Цель олимпийской чемпионки на новый сезон – обновление собственного же мирового рекорда. Хочет прыгнуть 2,11 или 2,12 м.

Летний сезон Ярослава Магучих открыла уверенной победой на этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне, 26 апреля.

Уже сегодня, 3 мая, "Королева высоты" попытается защитить свою победу на втором этапе самой престижной коммерческой серии, который принимает Шанхай.