Велика Британія здобула золото в командній першості з конкуру на Олімпіаді-2024
Велика Британія виграла золото в командній першості кінного спорту в конкурі на Олімпійських іграх-2024.
Срібну медаль отримала команда Франції, а бронзу здобула Японія.
Зазначимо, що Україна не брала участі у змаганнях, оскільки не кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі в кінному спорті.
- 🥇 Великобританія — 91,30
- 🥈 Франція — 103,60
- 🥉 Японія — 115,80
Нагадаємо, раніше британські спортсмени здобули срібло у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, золото забрали представники Китаю, а бронзу — Канада.
Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.