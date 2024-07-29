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Велика Британія здобула золото в командній першості з конкуру на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 29 липня, 16:52
Велика Британія здобула золото в командній першості з конкуру на Олімпіаді-2024

Велика Британія виграла золото в командній першості кінного спорту в конкурі на Олімпійських іграх-2024.

Срібну медаль отримала команда Франції, а бронзу здобула Японія.

Зазначимо, що Україна не брала участі у змаганнях, оскільки не кваліфікувалася на Олімпійські ігри у Парижі в кінному спорті.

  1. 🥇 Великобританія — 91,30
  2. 🥈 Франція — 103,60
  3. 🥉 Японія — 115,80

Нагадаємо, раніше британські спортсмени здобули срібло у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, золото забрали представники Китаю, а бронзу — Канада.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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