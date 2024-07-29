Костюк одолела француженку Бюрель во втором круге Олимпийских игр-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк одолела представительницу Франции Клару Бюрель во втором круге Олимпийских игр-2024.

Матч длился 2 часа 3 минуты и завершился со счетом 7:6 (3), 6:2. Марта допустила семь двойных ошибок (1 у Клары) и отыграла 7 из 10 брейк пойнтов (6 из 11 у соперницы).

В первом сете украинка уверенно начала доминировать, но Бюрель перехватила инициативу и сравняла счет, в заключении, теннисистки начали играть тай-брейк, по результатам которого Костюк одержала победу.

Второй сет был полностью за Мартой, однако, француженка смогла собраться с силами и вывела счет на 5:2, когда украинка не смогла реализовать 3 матчбола. Но этого было недостаточно, чтобы одолеть Марту, и уже со счетом 6:2 украинская теннисистка одолела свою соперницу.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Второй круг, 29 июля

Марта Костюк (Украина) — Клара Бюрель (Франция) 7:6 (3), 6:2

Следующей соперницей украинки станет представитель Греции, восьмая ракетка мира Мария Саккари.

Напомним, что в дебютном матче на Олимпийских играх Марта одержала уверенную победу над Лулу Сунь.

Также стадию 1/32 преодолели Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Бывшая первая ракетка Украины не ощутила сопротивления японки Учидзиму, а Даяна одержала волевую победу над бразильянкой Пигосси.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.