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Харлан без проблем перемогла угорку Мартон і вийшла до півфіналу Парижа-2024

Денис Шаховець — 29 липня, 17:04
Харлан без проблем перемогла угорку Мартон і вийшла до півфіналу Парижа-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан провела третій поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/4 фіналу зіркова українська шаблістка без проблем перемогла 29-річну представницю Угорщини Анну Мартон — 15:7.

У півфіналі, який розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом, Харлан схрестить шаблі з першим номером світового рейтингу FIE Сарою Бальзер з Франції.

До цього 32-річна українка в 1/16 впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії, а в 1/8 розгромила ексросіянку Анну Башту.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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