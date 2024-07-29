Романчук не зумів вийти у фінал на 800 метрів вільним стилем

Український плавець Михайло Романчук фінішував восьмим у попередньому запливі на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Українець продемонстрував результат 7:49,75 та достроково не зміг пройти до вісімки найкращих серед чотирьох відбіркових запливів.

Зазначимо, що Романчук є олімпійським рекордсменом на цій дистанції. У відбірковому запливі Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021) Михайло продемонстрував результат 7:41,28.

Для Михайла Романчук Олімпійські ігри не завершуються. 3 серпня український плавець побореться на ще одній своїй коронній дисципліні — 1500 м вільним стилем. На цій дистанції Романчук завоював срібло в Тоіко.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.