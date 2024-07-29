Перша медаль Румунії: Попович здобув золото у плаванні

Румунський плавець Давід Попович здобув золото у запливі на 200 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2024.

Попович випередив британця Метью Річардса на 2 соті секунди. Третім став американець Люк Гобсон.

1. 🥇 Давід Попович (Румунія) — 1:44,72

2. 🥈 Метью Річардс (Велика Британія) — 1:44,74

3. 🥉 Люк Гобсон (США) — 1:44,79

Зазначимо, що це перша медаль для Румунії на Іграх у Парижі. Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

Нагадаємо, раніше український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.