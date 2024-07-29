Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Українські гімнасти не зуміли здобути медалі у командному багатоборстві

Владислав Уткін — 29 липня, 21:12
Українські гімнасти не зуміли здобути медалі у командному багатоборстві

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики не зуміла вибороти медалі у командному багатоборстві на Олімпійських іграх-2024.

Українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце з результатом 254,761 бала.

Золото здобули японці (259,594), представники Китаю вибороли срібло (259,062), а бронзові нагороди дістались гімнастам із США (257,793).

"Синьо-жовта" збірна показала найкращий результат серед всіх команд в опорному стрибку — 44,466.

Зазначимо, що останній раз Україна брала медалі Олімпіади у командному багатоборстві у 2000 році — тоді гімнастам підкорилось срібло.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Спортивна гімнастика Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Спортивна гімнастика

Збірна України з гімнастики відібралася у фінал Олімпіади-2024
Оприлюднено склад олімпійської збірної України з гімнастики
Третє золото: Ковтун знову переміг на Кубку світового виклику в Копері
Радівілов переміг на Кубку світового виклику, Ковтун виборов срібло
Українці кваліфікувалися на Кубок виклику у Варні

Останні новини