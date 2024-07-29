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Комащук зазнала фіаско в стартовому поєдинку на Іграх у Парижі

Денис Шаховець — 29 липня, 12:00
Комащук зазнала фіаско в стартовому поєдинку на Іграх у Парижі

Українська фехтувальниця Аліна Комащук завершила виступ в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/32 фіналу 31-річна українка поступилася Джон Гайон із Південної Кореї — 8:15.

Аліна Комащук, яка є срібною призеркою Ріо-2016, ще матиме шанс на олімпійську нагороду Парижа-2024 у командному турнірі шаблісток.

Нагадаємо, раніше інші українки Олена Кравацька та Ольга Харлан стартували з перемог на Олімпіаді у Парижі.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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