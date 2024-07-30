Кривдниця Харлан не зуміла перемогти у французькому фіналі з фехтування

Француженка Манон Апіті-Брюне стала олімпійською чемпіонкою індивідуального турніру у фехтуванні на шаблях.

У вирішальному поєдинку спортсменка зустрілась зі своєю землячкою Сарою Бальцер — віцелідеркою світового рейтингу FIE. Манон здобула перемогу з рахунком 15:12.

1. 🥇 Манон Апіті-Брюне (Франція)

2. 🥈 Сара Бальцер (Франція)

3. 🥉 Ольга Харлан (Україна)

Для Апіті-Брюне це третя медаль Олімпіади у кар’єрі. У Токіо-2020 Манон виграла бронзу в індивідуальному турнірі та срібло у командних змаганнях.

Зазначимо, що Бальцер не пропустила українку Ольгу Харлан у фінал турніру. Нагадаємо, Харлан змогла виграти бронзу, яка стала першою медаллю України на Іграх-2024.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.