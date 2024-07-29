Харлан розгромила ексросіянку на шляху до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан провела другий поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/8 фіналу 32-річна українка із розгромним рахунком перемогла представницю Азербайджану Анну Башту — 15:6.

Зазначимо, що до 2019 року Анна Башта представляла Росію, де вона й народилася, а п'ять років тому змінила спортивне громадянство.

В 1/4 фіналу Харлан протистоятиме 29-річна угорка Анна Мартон. Поєдинок відбудеться 29 липня та розпочнеться о 16:55 за київським часом.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди Парижа.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.