Кравацька слідом за Комащук програла в 1/16 фіналу Парижа-2024

Українська фехтувальниця Олена Кравацька завершила виступ в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/16 фіналу 32-річній українці протистояла чемпіонка світу 2022 та 2023 років Емура Місакі з Японії. Олена поступилася лише в один удар — 14:15.

Кравацька, яка є срібною призеркою Ріо-2016, ще матиме шанс на олімпійську нагороду Парижа-2024 у командному турнірі шаблісток.

Нагадаємо, раніше в 1/8 фіналу пройшла лідер збірної України Ольга Харлан. Ще одна українка Аліна Комащук зазнала поразки вже в стартовому двобої.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.