16-річна кореянка здобула золоту медаль у стрільбі з гвинтівки на Олімпійських іграх-2024

Корейська 16-річна стрільчиня Бан Хйо-Джин здобула золоту медаль у стрільбі 10 метрів з гвинтівки на Олімпійських іграх-2024.

До останніх двох пострілів кореянка йшла на рівних із представницею Китаю Хуанг Ютінг, яка раніше вже стала Олімпійською Чемпіонкою у міксті. Хйо-Джин переграла 17-річну китаянку і здобула золоту медаль у фінальній перестрілці, з різницею в 0.1 бала. Трійку замкнула швейцарка Одрі Гонья.

Бан Хйо-Джин (Південна Корея) — 251,8;

Хуанг Ютінг (Китай) — 251,8;

Одрі Гонья (Швейцарія) — 230,3.

Змагання зі стрільби на літніх Олімпійських іграх 2024 відбуваються з 27 липня по 5 серпня 2024 року. На Іграх-2024 у Парижі буде розіграно 15 комплектів нагород. Змагання пройдуть у місті Шатору, де знаходиться "Національний стрілецький центр".

Нагадаємо, українські стрілки Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Раніше Костевич встановила національний рекорд на Олімпіаді-2024.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.