Хорігоме став дворазовим олімпійським чемпіоном у скейтбордингу

Японець Юто Хорігоме здобув золото у скейтбордингу на Олімпійських іграх-2024.

25-річний спортсмен посів перше місце у фіналі з результатом 281,14 бала. Він випередив лише на 0,1 бала американця Ітона Джаггера (281,04). Бронзу здобув ще один американець Ніджа Г'юстон (279,38).

1. 🥇 Юто Хорігоме (Японія) — 281,14

2. 🥈 Ітон Джаггер (США) — 281,04

3. 🥉 Ніджа Г'юстон (США) — 279,38

Зазначимо, що у 2021 році Хорігоме теж виборов золоту медаль, ставши першим спортсменом в історії Олімпіади, що переміг у цьому виді спорту.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.