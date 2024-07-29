Олимпийские игры-2024. Легендарные Харлан и Билодид будут бороться за медали: расписание украинцев выступления украинцев 29 июля

29 июля, в третий день Олимпийских игр-2024 в Париже украинские атлеты будут соревноваться за медали в 6 видах программы: дзюдо, фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.

Следует отметить, что в борьбу за медали вступает тяжелая артиллерия, претендентки на медали Дарья Билодид и Ольга Харлан.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание украинцев 29 июля

🥇 10:00. Фехтование, женщины. Сабля. 1/32 финала. Елена Кравацкая — Сосен Будиаф (Алжир).

10:15. Шаровая стрельба, микст. Пневматический пистолет, 10 г. Елена Костевич, Виктор Банькин.

🥇 11:00. Дзюдо, женщины (57 кг). 1/16 финала. Нери Тибва — Дарья Билодид.

11:00. Настольный теннис, мужчины. 1/32 финала. Ярослав Жмуденко — Фань Чжэндунь (Китай).

🥇 11:25. Фехтование, женщины. Сабля, 1/16 финала. Шихоми Фукусима (Япония) — Ольга Харлан; Джон Хайон (Корея) — Алина Комащук. 1/8 финала — 15:55. Четвертьфиналы — 16:55. Полуфиналы — 20:00. Финал - 22:45.

🥇12:00. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные скачки с вышки, 10 м. Финал. Алексей Середа, Кирилл Болюх.

🥇12:24. Плавание женщины. 100м на спине. Предварительные заплывы. Ника Шарафутдинова. Полуфиналы — 21:57. Финал - 22:25.

13:00. Теннис, женщина. 1/16 финала. Клара Бюрель — Марта Костюк.

14:30. Теннис, женщина. 1/16 финала. Камила Осорио (Колумбия) — Даяна Ястремская.

🥇15:10. Велоспорт, мужчины. Маунтенбайк, кросс. Александр Гудыма.

16:00. Теннис, женщина. Парный разряд, 1/16 финала. Надежда Киченок/Людмила Киченок — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

17:50. Бокс, мужчины (+92 кг). 1/8 финала. Теремоана Теремоана (Австралия) — Дмитрий Ловчинский.

🥇 18:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Командное первенство. Финал. Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Назар Чепурный, Радомир Стельмах.

20:00. Теннис, женщина. 1/16 финала. Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина.

По мнению бейтингового оператора Favbet, у Дарьи Билодид есть неоспоримые шансы пробиться в финал (коэффициент — 1,14) турнира дзюдоисток. Также букмекеры считают, что Ольга Харлан сможет завоевать медаль в личном первенстве саблисток.

В третий день Олимпийских игр будет разыграно 18 комплектов медалей в 10 видах спорта.

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