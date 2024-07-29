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Середа та Болюх посіли 5 місце із синхронних стрибків у воду на Олімпійських іграх-2024

Андрій Яросименко — 29 липня, 13:03
Середа та Болюх посіли 5 місце із синхронних стрибків у воду на Олімпійських іграх-2024

Українські спортсмени Олексій Середа та Кирило Болюх посіли 5 місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2024.

Українці набрали 412,65 бала. Для Середи це друга Олімпіада. Він посів 6 місце у стрибках з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Болюх вперше виступає на Іграх.

  1. 🥇Китай — 490,35 (Ян, Лянь)
  2. 🥈Велика Британія — 463,44 (Дейлі, Вільямс)
  3. 🥉 Канада — 422,13 (Вайнс, Шомбор-Маррей)
  4. ...
  5. Україна — 412,65 (Середа, Болюх)

Нагадаємо, напередодні українки Анна Письменська та Вікторія Кесарь посіли сьоме місце у фіналі Олімпійських ігор-2024 зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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