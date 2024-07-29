Чеккон став олімпійським чемпіоном у плаванні на дистанції 100 метрів

Італійський плавець Томас Чеккон виборов золото Олімпіади-2024 на дистанції 100 метрів на спині.

Чеккон підтвердив статус фаворита та випередив китайця Сюй Цзяюй та американця Раяна Мерфі, які здобули срібло та бронзу відповідно.

1. 🥇 Томас Чеккон (Італія) — 52.00

2. 🥈 Сюй Цзяюй (Китай) — 52.32

3. 🥉 Раян Мерфі (США) — 52.39

Зазначимо, що на Іграх-2021 Чеккон вигравав срібло та бронзу. Відтепер 23-річний італієць зібрав повний комплект нагород на Олімпіаді.

Нагадаємо, раніше 17-річна представниця Канади Саммер Макінтош завоювала золото у фіналі запливу на 400 метрів комплексом. Також український плавець Михайло Романчук сенсаційно не вийшов у фінал на 800 метрів вільним стилем.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.