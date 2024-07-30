Світоліна здобула вольову перемогу над Пегулою та вийшла в 1/8 фіналу Олімпіади

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) здобула перемогу над американкою Джессікою Пегулою (6) у другому колі Олімпійських ігор-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:1, 6:3.

Перший сет був за шостою ракеткою світу. Однак, українка зуміла переломити хід гри та провела майже еталонну другу партію, програвши лише один гейм. Третій сет видався трохи напруженішим, але зупинити запал 29-річної одеситки було вже неможливо.

Загалом Світоліна зробила три ейси, допустила чотири подвійні помилки та використала 5 з 8 брейкпойнтів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Друге коло, 30 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Джессіка Пегула (США) 4:6, 6:1, 6:3

У наступному колі Еліна зіграє з чемпіонкою Вімблдону-2024, чешкою Барборою Крейчиковою.

Зазначимо, що Світоліна є однією із двох українських тенісисток, які продовжують змагатися в одиночному розряді. Раніше Марта Костюк здолала представницю Франції Клару Бюрель у другому колі.