Французький веслувальник із запасом у 5 секунд здобув золото в каное-одиночці

Французький веслувальник Ніколя Гестен завоював золоту нагороду в каное-одиночці на Олімпійських іграх-2024.

Спортсмен випередив найближчого суперника більше ніж на 5 секунд. Другим фінішував британець Адам Бургесс, а трійку замкнув словак Матей Бенус, який здобув для Словаччини першу медаль на цій Олімпіаді.

1. 🥇 Ніколя Гестен (Франція) — 91,36 с

2. 🥈 Адам Бургесс (Велика Британія) — 96,84 с

3. 🥉 Матей Бенус (Словаччина) — 97,03 с

Раніше ми повідомляли, що українка Вікторія Ус не зуміла вийти у фінал Ігор у веслувальному слаломі на байдарці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.