Костюк та Ястремська з перемоги стартували у парному розряді Олімпіади-2024

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська обіграли представниць Польщі Магду Лінетт та Алісію Росольську на старті олімпійського тенісного турніру у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1. Костюк та Ястремська 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 5 з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі суперницями українок будуть представниці Китайського Тайбею — Сє Шувей та Цао Чіаї.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Парний розряд

Перше коло, 29 липня

Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт/Алісія Росольська (Польща) 6:4, 6:1

Напередодні у парному розряду перемогу здобули сестри Кіченок, які за 1 годину 21 хвилину обіграли представниць Китаю Чжан Шуай та Чжен Сайсай.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.