Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Кравацька стартувала з перемоги на Олімпіаді у Парижі

Денис Шаховець — 29 липня, 10:13
Кравацька стартувала з перемоги на Олімпіаді у Парижі

Українська шаблістка Олена Кравацька стартувала в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/32 фіналу 32-річна українка перемогла Сосен Будіаф з Алжиру — 15:8.

Читайте також :
доповнено Олімпійські ігри-2024. Легендарні Харлан і Білодід боротимуться за медалі: розклад виступу українців 29 липня

В 1/16 фіналу Кравацька, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 у Ріо в командній шаблі, змагатиметься з чемпіонкою світу 2022 та 2023 років Емурою Місакі з Японії.

Нагадаємо, також сьогодні, 29 липня, в особистому турнірі шаблісток зі стадії 1/16 фіналу стартує лідер жіночої збірної України Ольга Харлан. Її першою суперницею буде японка Шіхомі Фукусіма, поєдинок з якою розпочнеться об 11:25 за Києвом.

Крім того, також зі стадії 1/16 фіналу розпочне свій виступ на Іграх у Парижі ще одна срібна призерка Ріо-2016 Аліна Комащук. Її першою суперницею буде Джон Хайон із Південної Кореї, а сутичка запланована на ті ж 11:25.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор у Парижі.

фехтування Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Олена Кравацька Україна на Олімпіаді-2024

фехтування

Кривдниця українки здобула золото у фехтуванні на Олімпійських іграх
Харлан: Хочеться прочитати заголовок, що я стала трикратною олімпійською чемпіонкою
Українські шпажистки та рапіристи виступили на командних турнірах чемпіонату Європи
За крок до п'єдесталу: Комащук стала п'ятою на чемпіонаті Європи
Історична медаль: Миронюк виграла срібло чемпіонату Європи в Базелі

Останні новини