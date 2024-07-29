Кравацька стартувала з перемоги на Олімпіаді у Парижі

Українська шаблістка Олена Кравацька стартувала в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/32 фіналу 32-річна українка перемогла Сосен Будіаф з Алжиру — 15:8.

В 1/16 фіналу Кравацька, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2016 у Ріо в командній шаблі, змагатиметься з чемпіонкою світу 2022 та 2023 років Емурою Місакі з Японії.

Нагадаємо, також сьогодні, 29 липня, в особистому турнірі шаблісток зі стадії 1/16 фіналу стартує лідер жіночої збірної України Ольга Харлан. Її першою суперницею буде японка Шіхомі Фукусіма, поєдинок з якою розпочнеться об 11:25 за Києвом.

Крім того, також зі стадії 1/16 фіналу розпочне свій виступ на Іграх у Парижі ще одна срібна призерка Ріо-2016 Аліна Комащук. Її першою суперницею буде Джон Хайон із Південної Кореї, а сутичка запланована на ті ж 11:25.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього дня Олімпійських ігор у Парижі.