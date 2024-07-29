Сестри Кіченок з перемоги розпочали турнір на Олімпіаді-2024

Українки Людмила та Надія Кіченок обіграли представниць Китаю Чжан Шуай та Чжен Сайсай на старті олімпійського тенісного турніру у парному розряді.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 6:1, 6:4. Сестри Кіченок жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки.

Зустріч повинна була відбутися ще 28 липня, проте була перенесена через погодні умови.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Парний розряд

Перше коло, 29 липня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Чжан Шуай/Чжен Сайсай (Китай) 6:1, 6:4

У наступному колі сестри Кіченок зіграють проти переможця матчу між Грецією та США.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.