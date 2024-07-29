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Костевич та Банькін не вийшли до фіналу в стрільбі з пневматичного пістолета

Станіслав Лисак — 29 липня, 11:07
Костевич та Банькін не вийшли до фіналу в стрільбі з пневматичного пістолета

Українські стрілки Олена Костевич та Віктор Банькін не зуміли подолати кваліфікацію в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті.

Українці продемонстрували 13-й результат у відбіркових змаганнях — 572-19x. До фіналу вийшли найкращі 4 команди.

Зазначимо, що до золотого фіналу вийшли команди Туреччини та Сербії, а за бронзу поборються індійські стрільці та корейські.

Для Віктора Банькіна ця Олімпіада завершена, а Олена Костевич ще змагатиметься у малокаліберному пістолеті.

Змагання зі стрільби на літніх Олімпійських іграх 2024 відбуваються з 27 липня по 5 серпня 2024 року. на Іграх-2024 у Парижі буде розіграно 15 комплектів нагород. Змагання пройдуть у місті Шатору, де знаходиться "Національний стрілецький центр".

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Олена Костевич

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