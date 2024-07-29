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Шарафутдінова не пройшла у півфінал 100-метрівки на Олімпійських іграх-2024

Андрій Яросименко — 29 липня, 12:47
Шарафутдінова не пройшла у півфінал 100-метрівки на Олімпійських іграх-2024

Українська плавчиня Ніка Шарафутдінова не змогла пройти у півфінал 100-метрівки на спині на Олімпійських іграх 2024.

У кваліфікаційному запливі серед жінок українка показала результат 1:01.47 хв та посіла 22 місце. Для 19-річної спортсменки це дебютна Олімпіада.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Іграх-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

Плавання Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Ніка Шарафтудінова Україна на Олімпіаді-2024

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