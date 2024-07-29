Канадська дзюдоїстка виграла золото, кривдниця Білодід забрала бронзу

На Олімпійських іграх-2024 відбулись вирішальні поєдинки у дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 57 кг

Канадська дзюдоїстка японського походження Кріста Дегучі виграла золото, перемігши кореянку Мімі Хух у фіналі.

Японка Харука Фунакубо виявилась сильнішою за бразилійку Рафаелу Сільву у поєдинку за бронзу. Ще однією бронзовою медалісткою стала француженка Сара-Леоні Сізік, яка здолала грузинку Етері Ліпартеліані.

1. 🥇 Кріста Дегучі (Канада)

2. 🥈 Мі-мі Хух (Південна Корея)

3. 🥉 Харука Фунакубо (Японія)

3. 🥉 Сара-Леоні Сізік (Франція)

Нагадаємо, що саме Фунакубо вибила з турніру українку Дар'ю Білодід. Сутичка затягнулася до додаткового часу, де Дар'я програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.